Госпсуд Києва відмовився списати дивіденди "дочки" "Газпрому" в рахунок штрафу АМКУ

Господарський суд Києва відмовив Державній виконавчій службі у списанні 84 мільйонів гривень дивідендів з "Газтранзиту" - української дочірньої компанії російського газового монополіста - в межах виконавчого провадження по стягненню з "Газпрому" штраф у розмірі близько 172 мільярдів гривень, виставленого Антимонопольним комітетом України.

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Про це йдеться в матеріалах суду, опублікованих на сайті інстанції.

Згідно з повідомленням, наприкінці квітня 2017 року рішенням загальних зборів акціонерів компанії "Газтранзит" був затверджений порядок розподілу прибутку за 2016 рік, а саме: направити на виплату дивідендів понад 209 мільйонів гривень, що становить 90% від чистого прибутку компанії за 2016 рік.

За даними державної виконавчої служби, так як "Газпром" володіє 40,2% простих іменних акцій компанії "Газтранзит", він отримає 84 мільйонів гривень.

В свою чергу суд взяв до уваги закон "Про акціонерні товариства", яким встановлено, що виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку на підставі рішення акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення (жовтень 2017 року).

Суд прийшов до висновку, що заява виконавчої служби задоволенню не підлягає, оскільки станом на 31 травня 2017 перелік акціонерів "Газтранзиту", мають право на отримання дивідендів за 2016 рік, не визначено.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року Міністерство юстиції України надіслало "Газпрому" постанова про арешт акцій його дочірньої компанії "Газтранзит" в рамках виконавчого провадження по стягненню з "Газпрому" штрафу в розмірі майже 172 мільярдів гривень.

У свою чергу міністр юстиції Павло Петренко заявив, що його відомство працює над пошуком активів і майна "Газпрому" з метою стягнення штрафу.

Раніше Вищий господарський суд України відхилив касацію "Газпрому" на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 172 мільярдів гривень.

У січні 2016 року АМКУ висунув "Газпрому" штраф майже на 86 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярдів доларів) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва, однак він був відхилений.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу та пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

В кінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ про примусове стягнення з "Газпрому" штраф у розмірі 85,9 мільярда гривень, накладеного в січні 2016 року, та пені в розмірі 85,9 мільярда гривень за несвоєчасну сплату штрафу. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для "Газпрому" подати касацію.