"Укрнафта" продаватиме непрофільне майно через систему Prozorro

Найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта" підписала договір про доступ до електронної торгової системи "Prozorro.Продажу" з метою продажу майна підприємства, що не використовуються для виробничої діяльності та потреб компанії. Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на виконавчого віце-президента з питань технологій та послуг "Укрнафти" Роберта Уоллі.

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"Приєднання до системи "Prozorro.Продажу" дозволить "Укрнафті" отримати конкурентну ціну при продажу матеріалів і обладнання, які не використовуються для виробничої діяльності і потреб компанії", - цитує Воллі прес-служба.

Згідно з повідомленням, співробітники команди закупівель центрального апарату "Укрнафти" пройшли навчання по проведенню аукціонів для реалізації активів. "На цьому тижні компанія планує розмістити перші заявки на онлайн-платформі, щоб проаналізувати, як працює система. "Укрнафта" може виставити на продаж металобрухт, бурові долота і труби", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що для роботи в цій системі компанія планує використовувати електронний майданчик zakupki.prom.ua.

У прес-службі нагадали, що оновлення системи закупівель є одним з топ-10 трансформаційних проектів, розроблених управлінською командою компанії для реформування "Укрнафти".

Станом на 12 червня "Укрнафта" розмістила в системі публічних закупівель Prozorro 548 заявок на суму понад 320 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2016 року "Укрнафта" почала роботу з Crown Agents, світовим експертом в галузі інституційного розвитку та управління поставками, в рамках проекту з реформування процесів закупівель.

Наприкінці жовтня компанія приєдналася до електронної системи публічних закупівель Prozorro і розмістила в ній своє перше тендерна пропозиція на закупівлю масел і трубної продукції орієнтовною вартістю 21 мільйон гривень. Тоді ж стартував процес залучення до системи публічних закупівель структурних підрозділів компанії.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка компанії у загальнодержавній видобутку нафти з газовим конденсатом в 2015 році склала 67,9%, частка у загальному видобутку газу – 7,6%. Бурові управління "Укрнафти" мають 58 бурових установок, 1941 нафтову і 177 газових свердловин. "Укрнафта" володіє 537 АЗС майже у всіх регіонах України. 50%+1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Prozorro – електронна система публічних закупівель, що дозволяє учасникам відкрито проводити тендери і брати участь в тендерах. Система створена в 2015 році, гарантом прозорості розробки та роботи системи виступає Transparency International Ukraine. З 1 серпня 2016 року система Prozorro стала обов'язковою для використання всіма державними замовниками України.