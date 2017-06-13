Ціни на нафту зростають після значного падіння минулого тижня

Під час електронних торгів на Лондонській та Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту зростають, про це свідчать дані торгів, передає Gazeta.ru.

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Липневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,19%, до $46,27 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в серпні збільшилися на 0,21%, до $48,50 за барель.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня світові ціни на нафту прискорили падіння і знизилися більш ніж на 3%.