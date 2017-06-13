ДТЕК завищує ціну вугілля з ПАР і Росії для виправдання формули "Роттердам+" – експерт

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК декларує завищені ціни на дефіцитне вугілля антрацитної групи, яке імпортує з ПАР і зі свого шахтоуправління «Обухівська» (Росія, Ростовська обл.), Щоб закласти в тарифи на електроенергію високу вартість вугілля і виправдати формулу ціноутворення «Роттердам+».

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив експерт в енергетичній сфері, колишній член Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Андрій Герус.

«Дивимося на ціни в Південно-Африканській Республіці (порт Richards Bay) станом на 21 квітня (контракт було підписано в середині квітня). Ціна становить 67,5 дол. за тонну. Відтоді ціни майже не змінювалися. Доставка - ще 12 дол. за тонну. Ну нехай ще 2,5 дол. за тонну... 67,5 + 12 + 2,5 = 82 дол. за тонну. А в ДТЕК в портах України ціна вийшла 100 дол. Бінго, і тут завищення на 18 дол.», - написав експерт.

Тоді як інша енергетична компанія - «Донбасенерго», за словами Геруса, купувала дефіцитний антрацит на російському ринку по 75-77 дол. за тонну, ДТЕК імпортував вугілля за ціною вище 90 дол. за тонну.

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На думку експерта, ДТЕК декларує завищені ціни для того, щоб закласти в тарифи на електроенергію якомога більшу вартість вугілля, яка пізніше буде компенсована компанії платежами за відпущену електроенергію.

«Чому, запитаєте ви (компанія імпортує за такими високими цінами - УНІАН), невже вони такі непрофесіонали і не знають ринку? Ні, вони професіонали і добре знають ринок. Просто імпортують вони із своїх же шахт (шахтоуправління «Обухівська» належить ДТЕК - УНІАН), через свого ж трейдера за якомога вищою ціною, щоб потім цю ціну закласти всім у тарифи. І не просто виправдати «Роттердам+», але ще й сказати, що і цього недостатньо», - написав експерт, додавши, що це вже не випадковість, а системні завищення цін.

На думку Геруса, середнє завищення цін по вугіллю антрацитової групи становить 15-18 дол. за тонну, а по вугіллю газової групи - більш як 20 дол. за тонну.

«20 дол. за тонну на 25 млн тонн вугілля (обсяг видобутку - УНІАН) дорівнює 500 млн дол. на рік. На одних лише завищених цінах на вугілля, які закладаються в тариф споживачам», - написав він.

Відповідаючи на публікацію Геруса, і. о. директора з комунікацій «ДТЕК Енерго» Ірина Мілютіна повідомила, що ціни на вугілля, яке видобувається на шахтах у Ростовській області, відповідають ринковому рівню.

«Шахтоуправління« Обухівська» визначає ціни на вугільну продукцію на ринковому рівні, які еквівалентні діючими ринковими альтернативам для даного підприємства... Вугілля цього шахтоуправління має добрі показники за рівнем вмісту сірки - менше 1%, що важливо для багатьох металургійних підприємств. У певному сенсі вугілля ШУ «Обухівська» можна назвати металургійним», - зазначила вона, додавши, що вартість вугілля для металургії в травні (з відвантаженням з портів Австралії) становила 185 дол. за тонну, а з поставкою з Нідерландів - 74, 5 дол. за тонну.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам.

Для забезпечення роботи Луганської ТЕС, яка забезпечує електроенергією північ Луганської області, і Криворізької станції (обидві використовують винятково антрацит), ДТЕК ухвалила рішення поставляти на ці станції вугілля із шахт у Ростовській області. Також раніше холдинг уклав контракт на поставку вугілля з ПАР в обсягу 600 тис. тонн з можливістю збільшення обсягу до 1 млн тонн.

8 червня в.о. гендиректора «ДТЕК Енерго» Дмитро Сахарук повідомив, що компанія у квітні ввезла з Росії 35 тис. тонн вугілля, у травні - 85 тис. тонн, план на червень - 85-100 тис. тонн. За його словами, ДТЕК імпортує антрацит з ПАР за ціною 100 дол. за тонну (без урахування вартості перевалки в порту і доставки до станції), а з Росії - по 95 дол. за тонну (з урахуванням доставки вже на склад станції).

У квітні 2016 року НКРЕКП затвердила нову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля. Згідно з позицією регулятора, гранична ціна на вугілля формується на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс доставка») .

У середині лютого 2017 року Герус заявив, що завдяки впровадженню цієї формули ДТЕК додатково заробила понад 10 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент». До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (п‘ять шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (шість шахт і три збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (п‘ять шахт і три збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська», шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє дев’ятьма з 14 ТЕС в Україні.