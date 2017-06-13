Україна готова приєднатися до газового коридору з Хорватією та Угорщиною – Гройсман

Україна готова приєднатися до формування нового газового коридору з Хорватією та Угорщиною, повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Дмитро Столярчук з посиланням на заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у ході його офіційного візиту до Хорватії.

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"Київ готовий долучитися до проекту формування нового газового коридору Хорватія – Угорщина – Україна", – сказав прем'єр.

Пізніше в прес-службі уряду повідомили, що проект входить в пакет ініціатив президента Хорватії Колинды Грабар-Китарович з формування центральної вертикалі співробітництва "Адріатика – Балтика – Чорне море" і передбачає не лише організацію поставок палива в Україну, але і можливе об'єднання газотранспортних систем трьох країн. При цьому початок поставок газу в Україну по цьому маршруту має стати інструментом диверсифікації та зниження залежності від конкретних постачальників.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує домовитися з Угорщиною і Хорватією про будівництво Адріатичного газового коридору, який дозволить поставляти паливо від планованого LNG-терміналу на острові Крк.

Планувалося, що меморандум про створення Адріатичного газового коридору буде підписаний колишнім урядом України в листопаді 2013 року, проте цього так і не сталося.

25 жовтня 2013 року Україна і Європейський Союз погодили новий маршрут постачання природного газу в Україну з Хорватії через територію Угорщини до українських газових сховищ.