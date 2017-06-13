Крок до створення газового хабу: "Укртрансгаз" відкрив митний склад для трейдерів

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, на базі 10 газосховищ відкриває митний склад, що дасть можливість трейдерам більше 1000 днів зберігати природний газ в українських підземних сховищах газу (ПСГ) без розмитнення.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Після річної спільної роботи представників «Укртрансгазу», НАК «Нафтогаз України», Міністерства фінансів та Енергетичної митниці ДФС 1 червня 2017 року наказом № 45 надано дозвіл «Укртрансгазу» на відкриття та експлуатацію митного складу на базі українських ПСГ», - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що раніше митне оформлення газу, який транспортується на митну територію України для його зберігання в ПСГ, можливо було проводити лише в митному режимі «транзит». Також положеннями Митного кодексу України встановлено строки транзитних перевезень трубопровідним транспортом − 31 доба. Такі умови не були економічно прийнятними для більшості іноземних газових трейдерів, зазначають у компанії.

Відтепер митне оформлення газу, який надходитиме з-за кордону для зберігання в українських ПСГ, здійснюється в режимі «митний склад».

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«Створення такого складу надає можливість компаніям, в тому числі іноземним, зберігати газ на території України протягом 1095 днів без сплати жодних податків та митних зборів за умови подальшого транспортування природного газу з території України. Таким чином, в українському законодавстві усунуто всі правові бар'єри для надання нерезидентам послуг зі зберігання природного газу в ПСГ», - додають у компанії.

«Укртрансгаз» нагадав, що останніми роками українські газосховища були завантажені менше ніж на 50%. Існуючі вільні потужності зберігання планується запропонувати іноземним трейдерам. В першу чергу оператор української ГТС та системи газосховищ планує продавати послуги зберігання газу трейдерам з сусідніх країн, де існує дефіцит газових сховищ – Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині і Молдові. Україна вже сьогодні готова надавати послуги зберігання газу обсягом більше ніж 14 млрд м3 за найнижчою ціною в Європі (близько 0,4 євро/МВт за цикл зберігання), зазначили в "Укртрансгазі".

У компанії підкреслили, що такий крок щодо відкриття митного складу є послідовним елементом довгострокової стратегії "Укртрансгазу" з інтеграції в газовий ринок Європи і створення газового хабу в Україні.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».