ОПЕК перевиконала план зі скорочення видобутку нафти

Країни ОПЕК, які зобов'язалися брати участь в угоді за скорочення видобутку нафти, в травні сумарно знизили видобуток на 1,325 мільйона барелів на день у порівнянні з рівнем жовтня при плані в 1,2 мільйона барелів. Таким чином, ОПЕК перевиконала план на 6%, повідомляє Прайм.

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Порівняно з квітнем у травні учасники організації збільшили видобуток нафти на 336,1 тисячі барелів на день - до 32,139 мільйона барелів на добу, говориться у щомісячній доповіді ОПЕК. При цьому, найбільше видобуток зросла в Лівії, Нігерії (обидві країни звільнені від зобов'язань скорочувати видобуток) та Іраку, тоді як в Анголі й ОАЕ її виробництво показало найбільше зниження.

Видобуток нафти в Лівії в травні збільшилася порівняно з квітнем на 178,2 тисячі барелів на день — до 730 тисяч барелів на добу. У Нігерії показник виріс на 174,2 тисячі барелів на день - до 1,68 мільйона барелів на добу. У той же час Ірак, бере участь в угоді, збільшив видобуток в місячному вираженні на 44,4 тисячі барелів на день - до 4,424 мільйона барелів на добу, виконавши свої зобов'язання лише на 65%.

Іран, за умовами угоди отримав можливість наростити видобуток до досанкционного рівня, трохи збільшив виробництво нафти порівняно з квітнем. Показник зріс на 4,5 тисячі барелів на добу, до 3,795 мільйона барелів на добу, що відповідає домовленостям ОПЕК+.

Серед інших країн картелю у травні свої зобов'язання по угоді перевиконали Ангола - на 77%, Катар - на 10%, Венесуела - на 9%, Кувейт - на 2%, випливає з даних вторинних джерел. ОАЕ виконали умови угоди на 92%, Еквадор - на 77%, Алжир - на 60%. Не виконав свої зобов'язання за угодою Габон, наростивши видобуток до жовтня на 2 тисячі барелів на день (проти обіцяного скорочення на 9 тисяч барелів на день), до 204 тисяч барелів на добу.