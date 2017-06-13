Газпром намагається відродити "Південний потік" за участю Австрії - ЗМІ

Австрійська OMV і російський "Газпром" обговорюють можливість відродження давно померлого проекту газопроводу "Південний потік", повідомляє австрійська газета Der Standard.

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"Російські газові ресурси та їх використання в Європі - в черговий раз в центрі уваги. Зараз мова йде не про другої лінії газопроводу Nord Stream і проблеми, викликані проектом в рамках ЄС", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про відродження давно померлого трубопроводу через Чорне море, яким "Газпром" планував поставляти газ в Південно-Східну Європу. Основними бенефіціарами реанімації планів по "Південному потоку" могли б стати OMV та Австрія в якості газового хаба.

Проект "Турецький потік" передбачає будівництво двох гілок магістрального газопроводу по дну Чорного моря потужністю 15,75 млрд кубометрів газу кожна. Перша нитка передбачена для поставок газу безпосередньо на турецький ринок, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

"На другому етапі розглядається подвоєння потенціалу "Турецького потоку". OMV передбачає, що російський газ другої нитки "Турецького потоку" піде через системи газопроводів у Болгарії, Сербії та Угорщини до Австрії в хаб Баумгартен. "Газпром", як повідомляється, готовий газ OMV продати", - пояснюється в публікації.

При цьому видання зазначає, що ні від австрійських властей, ні від керівництва місцевої нафтогазової компанії підтвердження цієї інформації отримати не вдалося.