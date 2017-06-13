"Енергоатом" веде попередні переговори з іноземною компанією щодо постачання ядерного палива до України

Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом" в рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для АЕС України веде попередні переговори з іноземною компанією, яка, крім присутніх на українському ринку Westinghouse і "ТВЕЛ", висловила бажання вийти на наш ринок. Про це, відповідаючи на питання журналістів, повідомив президент компанії Юрій Недашковський.

Читайте такожПорошенко: цього року частка ядерного палива з Росії скоротиться до 45%

"Можу відкрити завісу, з минулого року у нас з'явився третій бажаючий. Ми відпрацьовуємо їх пропозиції. Поки що – це пропозиції на рівні попередні переговорів. Зараз у нас тільки два постачальника", - сказав Недашковський.

При цьому глава "Енергоатома" не повідомив інших деталей про компанію.

Він нагадав, що ще в 2005 році згідно з президентським указом "Енергоатом" проводив пошуки третього постачальника, проте компанія зіткнулася з передбачуваною ситуацією, коли технологією виробництва необхідного для України виду палива володіла тільки російська компанія "ТВЕЛ".

"Україна, Росія, країни східної Європи використовують паливо іншого дизайну. Технологією виробництва цього палива на той момент володіла тільки російська компанія ТВЕЛ. Лише компанія Westinghouse за сприяння урядів США, при фінансуванні Міністерства енергетики США в рамках міжнародної програми з ядерної безпеки змогла зробити паливо альтернативної конструкції. Це був довгий шлях з 2000 року і до сьогодні. Шлях важкий, але дуже успішний", - повідомив Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" держкомпанія "Енергоатом" раніше уклала договір з компанією Westinghouse. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні 2015 року цей блок підключено до енергомережі країни.

У лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива компанії Westinghouse. За підсумками першого півріччя 2016 року "Енергоатом" імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решта 58,4% — з Росії.

Також раніше повідомлялося про те, що в 2018 році "Енергоатом" планує заповнити активну зону одного з реакторів виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши їм російське паливо від компанії "ТВЕЛ".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.