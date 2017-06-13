"Енергоатом" планує поставити перші контейнери з відпрацьованим ядерним паливом на ЦСВЯП у першій половині 2019 року

Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом", оператор всіх діючих АЕС в Україні, планує поставити перші контейнери в Централізоване сховище для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в першій половині 2019 року, повідомив на прес-конференції президент компанії Юрій Недашковський.

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"Введення в эксплантацию першого пускового комплексу заплановано на першу половину 2019 року. Тобто на початку 2019 року ми плануємо перші контейнери з відпрацьованим ядерним паливом поставити на майданчик ЦСВЯП", - сказав Недашковський.

Він повідомив, що вже завершені роботи по відведенню земля для самого сховища, а також для під'їзної залізничної колії та ін.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва ЦСВЯП, куди буде надходити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС, оператором яких є Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

За даними Міненерговугілля, в цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.

Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 мільйонів доларів на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з низки причин, в тому числі з-за зміни політичної кон'юнктури, проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

За даними "Енергоатому", контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International буде поставляти спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, які будуть застосовані як на енергоблоках АЕС, так і під час перевезення ВЯП з АЕС у ЦСВЯП, а також в самому сховище.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС, оскільки можливості по зберіганню такого палива на самих станціях (в басейнах витримки) обмежені. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.