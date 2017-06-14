Конгрес США підвів "Північний потік-2" під нові санкції проти Росії
Штати визнали цей російський проект таким, що згубно впливає на енергобезпеку ЄС та енергетичні реформи України.
Американські сенатори оприлюднили проект поправок, які вводять нові економічні обмеження проти Росії: конгрес США має намір протидіяти реалізації«Північного потоку – 2», називаючи російський газ «зброєю примусу та залякування». У законопроект внесено положення, яке не дозволить президенту Штатів Дональду Трампу скасувати нову ініціативу, пише "Газета RU".
Проект обмежень буде проводитися у вигляді поправок до законопроекту щодо санкцій проти Ірану, пов'язаних з атомною програмою цієї країни і передбачуваною підтримкою тероризму Тегераном.
Поправки передбачають скорочення терміну кредитування для російських банків, які вже знаходяться під санкціями, з 90 днів до 14, а російських енергетиків — до 30 днів.
Також забороняється надання, експорт або реекспорт (прямий чи непрямий) товарів, послуг або технологій, що сприяють розвідці і видобутку на глибоководному і арктичному шельфах і щодо сланцевих проектів.
Процедурне голосування за нові антиросійські санкції повинно відбутися 14 червня, сенатори ж будуть голосувати на наступний день.
Штати продовжать протидіяти російському газопровідного проекту «Північний потік – 2» як такому, що згубно впливає на енергобезпеку ЄС, розвиток газового ринку Центральної та Східної Європи та енергетичні реформи України.
Декларується «допомога союзникам і партнерам», метою якої повинно стати зниження залежності Європи від російських енергоносіїв, і в першу чергу — від газу.
У законопроекті вказується, що Росія використовує газ як «зброю примусу, залякування і впливу на інші країни».
Штати вже не в перший раз виступають проти другого «Північного потоку». Колишній віце-президент Америки Джо Байден називав СП-2 «поганою операцією» для Європи. Ще до цього США заявляли, що проект не комерційний, а політичний і несе загрозу для енергетичної безпеки Європи.
У липні 2016 року група американських сенаторів направила голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру лист з критикою проекту. У листі, зокрема, зазначається, що СП-2 є «кроком назад в плані диверсифікації європейських джерел енергії, постачальників, маршрутів».
У США є три можливі причини торпедувати СП-2: бажання «розчистити» європейські ринки для власного скрапленого газу; спроба підтримати Україну, для якої запуск СП-2 буде означати втрату транзитних доходів, і бажання послабити економічні зв'язки Росії з Європою.
Завадити реалізації проекту Америка може, чинячи тиск на країни Європи. За однією з версій, саме під впливом США Болгарія фактично зірвала інший російський газопровідний проект «Південний потік». Крім того, шведські ЗМІ в минулому році писали про ризики того, що той же Джозеф Байден може вплинути на рішення шведської влади щодо видачі дозволів на прокладання труб «Північного потоку – 2» в територіальних водах Швеції.