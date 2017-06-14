Конгрес США підвів "Північний потік-2" під нові санкції проти Росії

Американські сенатори оприлюднили проект поправок, які вводять нові економічні обмеження проти Росії: конгрес США має намір протидіяти реалізації«Північного потоку – 2», називаючи російський газ «зброєю примусу та залякування». У законопроект внесено положення, яке не дозволить президенту Штатів Дональду Трампу скасувати нову ініціативу, пише "Газета RU".

Проект обмежень буде проводитися у вигляді поправок до законопроекту щодо санкцій проти Ірану, пов'язаних з атомною програмою цієї країни і передбачуваною підтримкою тероризму Тегераном.

Поправки передбачають скорочення терміну кредитування для російських банків, які вже знаходяться під санкціями, з 90 днів до 14, а російських енергетиків — до 30 днів.

Також забороняється надання, експорт або реекспорт (прямий чи непрямий) товарів, послуг або технологій, що сприяють розвідці і видобутку на глибоководному і арктичному шельфах і щодо сланцевих проектів.

Процедурне голосування за нові антиросійські санкції повинно відбутися 14 червня, сенатори ж будуть голосувати на наступний день.

Штати продовжать протидіяти російському газопровідного проекту «Північний потік – 2» як такому, що згубно впливає на енергобезпеку ЄС, розвиток газового ринку Центральної та Східної Європи та енергетичні реформи України.

Декларується «допомога союзникам і партнерам», метою якої повинно стати зниження залежності Європи від російських енергоносіїв, і в першу чергу — від газу.

У законопроекті вказується, що Росія використовує газ як «зброю примусу, залякування і впливу на інші країни».

Штати вже не в перший раз виступають проти другого «Північного потоку». Колишній віце-президент Америки Джо Байден називав СП-2 «поганою операцією» для Європи. Ще до цього США заявляли, що проект не комерційний, а політичний і несе загрозу для енергетичної безпеки Європи.

У липні 2016 року група американських сенаторів направила голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру лист з критикою проекту. У листі, зокрема, зазначається, що СП-2 є «кроком назад в плані диверсифікації європейських джерел енергії, постачальників, маршрутів».

У США є три можливі причини торпедувати СП-2: бажання «розчистити» європейські ринки для власного скрапленого газу; спроба підтримати Україну, для якої запуск СП-2 буде означати втрату транзитних доходів, і бажання послабити економічні зв'язки Росії з Європою.

Завадити реалізації проекту Америка може, чинячи тиск на країни Європи. За однією з версій, саме під впливом США Болгарія фактично зірвала інший російський газопровідний проект «Південний потік». Крім того, шведські ЗМІ в минулому році писали про ризики того, що той же Джозеф Байден може вплинути на рішення шведської влади щодо видачі дозволів на прокладання труб «Північного потоку – 2» в територіальних водах Швеції.