Кабмін ще на місяць продовжив дію надзвичайних заходів в енергетиці

Кабінет міністрів України ще на місяць подовжив дію надзвичайних заходів на ринку електроенергетики, які були ухвалені у середині лютого для забезпечення стабільного енергопостачання споживачів.

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Відповідне рішення було ухвалено в ході засідання уряду.

«Продовження тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці. Зауважень немає? Приймається», - сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому обумовлена оголошеною в січні цього року блокадою поставок в Україну антрациту з непідконтрольних українській владі територій. Незважаючи на те, що видобування вугілля здійснювалося компаніями, зареєстрованими в Україні, відвантаження і постачання їхньої продукції фактично зупинилося.

З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції і підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.