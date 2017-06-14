"Енергоатом" модернізує обладнання енергоблоку №1 Запорізької АЕС

Національна атомна генеруюча компанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, в рамках реалізації проекту інтеграції Об'єднаної енергосистеми України з енергосистемами країн ЄС проведе на енергоблоці № 1 Запорізької АЕС модернізацію обладнання з метою участі в первинному регулюванні частоти і потужності під час паралельної роботи з енергосистемою, повідомила прес-служба.

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«Така інтеграція стане можливою після забезпечення енергосистемою України здібності підтримувати якісні показники електроенергії на прийнятному для європейських енергосистем рівні. В першу чергу мова йде про таку найважливішу характеристику змінного струму, як частота, а також час, за який енергосистема здатна відновити її після позапланової втрати генеруючих потужностей», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що цього можна досягти шляхом участі блоків у нормованому первинному регулюванні частоти та потужності. Це така організація роботи енергосистеми, в якій є виділені потужності, покликані компенсувати відхилення частоти при відключенні споживачів навантаження або генеруючих потужностей енергоблоків.

«Енергосистема повинна протягом 30 секунд компенсувати відключення енергоблоку за рахунок незначного збільшення потужності на декількох виділених спеціально для цієї мети енергоблоках. В результаті пересічний споживач електроенергії не повинен відчути зміни, що відбуваються в енергосистемі», - пояснювали в прес-службі.

Повідомляється, що за безпосередньої участі спеціалістів Запорізької АЕС було розроблено галузеве технічне рішення, яким «Енергоатом» визначив три пілотних енергоблоки АЕС. На ЗАЕС для модернізації обрано енергоблок №1.

«Запорізька АЕС успішно впоралася з роботами на першому етапі завдяки спільним діям служби головного технолога, цеху теплової автоматики і вимірювань, служби головного спеціаліста з турбін. Проведені попередні випробування системи регулювання турбіни показали, що система регулювання є досить чутливою для участі в нормованому первинному регулюванні частоти та потужності», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що другим етапом галузевої програми передбачена перевірка взаємодії системи регулювання турбіни і системи автоматичного регулювання потужності реакторної установки. Цю роботу планують провести після завершення планово-попереджувального ремонту першого блоку.

«У кінцевому рахунку, дана модернізація спрямована на те, щоб пересічні споживачі безперебійно отримували якісну електроенергію з частотою 50 Гц», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи (ENTSO-E) за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора та 34 країни-учасниці.

У березні 2017 року глава «Укренерго» Всеволод Ковальчук заявляв, що вартість синхронізації української енергосистеми з енергосистемою ЄС може становити від 600 млн до 1,8 млрд грн. На початку травня компанія «Укренерго» прийняла стратегію розвитку на 10 років, яка передбачає інтеграцію компанії у ENTSO-E.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.