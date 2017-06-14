Кабмін виключив представників "Нафтогазу" зі складу аукціонного комітету з продажу нафти

Кабінет міністрів України виключив представників національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з аукціонного комітету з продажу видобутих у країні нафти, газового конденсату, через конфлікт інтересів - компанії, що входять до складу «Нафтогазу», одночасно виступають продавцями на аукціонах.

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Відповідну постанову, підготовлену Міністерством економічного розвитку і торгівлі, було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Раніше у складі комітету було по три представники Мінекономрозвитку і Міненерговугілля, а також чотири представники «Нафтогазу», проте тепер від міністерств буде по чотири представники, а від «Нафтогазу» - жодного.

Як повідомляв УНІАН, найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.

Видобуток нафти в Україні в січні-квітні 2017 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 6,7% - до 515 тис. тонн.