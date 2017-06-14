Суд дозволив списати 80 мільйонів гривень з рахунків "дочки" "Газпрому" в рахунок штрафу АМКУ

Господарський суд Києва дозволив Державній виконавчій службі списати близько 80 млн грн дивідендів із рахунку української «дочки» російського газового монополіста «Газпрому» - компанії «Газтранзит» у рамках виконавчого провадження щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 172 млрд грн, виставленого Антимонопольним комітетом України.

Читайте такожЧерез два-три місяці стане відома сума компенсації, яку "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" - Коболєв

Про це йдеться в матеріалах суду, опублікованих на сайті виконавчої служби.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Господарський суд Києва відмовив виконавчій службі у списанні 80 млн грн з «Газтранзиту», які мали бути сплачені у вигляді дивідендів «Газпрому».

Суд дійшов висновку, що заява виконавчої служби задоволенню не підлягає, оскільки станом на 31 травня 2017 року перелік акціонерів «Газтранзиту», які мають право на одержання дивідендів за 2016 рік, не було визначено.

Наприкінці травня 2017 року Міністерство юстиції України направило «Газпрому» постанову про арешт акцій його дочірньої компанії «Газтранзит» у рамках виконавчого провадження щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 172 млрд грн.

У свою чергу, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що його відомство працює над пошуком активів і майна «Газпрому» для стягнення штрафу.

Раніше Вищий господарський суд України відхилив касацію «Газпрому» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 172 млрд грн.

У січні 2016 року АМКУ виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) За зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було ухвалено в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих «Газпрому» в зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня 2016 року «Газпром» подав позов до Господарського суду Києва, проте він був відхилений.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов з заявою про примусове стягнення штрафу і пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

Наприкінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва про задоволення позову АМКУ про примусове стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі 85,9 млрд грн, накладеного в січні 2016 року, і пені в розмірі 85,9 млрд грн за несвоєчасну сплату штрафу. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для «Газпрому» подати касацію.