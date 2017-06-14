Ціна Brent вперше за місяць опустилася нижче $47

Вартість нафти Brent вперше з 5 травня опустилася нижче 47 доларів за барель, ціна WTI - нижче 45 доларів за барель, повідомляє Прайм.

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"Падіння котирувань нафти послідувало за публікацією звіту Міненерго США про менший, ніж очікувалося, зниження запасів "чорного золота". Так за даними відомства, комерційні запаси нафти в країні скоротилися на 1,7 мільйона барелів - до 511,5 мільйона барелів. Аналітики прогнозували скорочення запасів до 510,5 мільйона барелів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, згідно з даними торгів, 16:47 вартість серпневих контрактів на Brent втрачала 3,20% - до 47,16 долара за барель. Раніше в ході торгів вона вперше з 5 травня опустилася нижче 47 доларів за барель – до 46,94 долара.

Ціна липневих контрактів на нафту WTI опускалася на 3,27% - до 44,94 долара за барель, вперше з 5 травня пробивши вниз рівень 45 доларів за барель.