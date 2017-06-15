Нафта Brent торгується вище $47 за барель

Вартість нафти не демонструє єдиної динаміки в четвер вранці після опублікованих у середу даних про зростання видобутку в США, а також після рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США підвищити базову процентну ставку, повідомляє Прайм.

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"Станом на 7:36 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,11%, до 47,05 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,07% - до 44,70 долара за барель. В ході торгів середи Brent і WTI оновили цінові мінімуми з 5 травня – нижче 47 і 45 доларів за барель відповідно", - йдеться в повідомленні.

Раніше в середу Міненерго США повідомило, що видобуток нафти в країні за тиждень, що завершився 9 червня, виріс на 0,13%, або на 12 тисяч барелів на добу, до 9,330 мільйона барелів на добу. Крім того, запаси бензину виросли на 2,1 мільйона барелів, або на 0,87% - до 242,4 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження показника на 0,457 мільйона барелів.

У той же день Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило у своєму червневому доповіді, що ОПЕК у травні збільшила видобуток нафти на 290 тисяч барелів на день у порівнянні з квітнем - до максимального показника 2017 року в 32,08 мільйона барелів на добу. Агентство пояснило зростання показника збільшенням видобутку в Лівії і Нігерії, які звільнені від зобов'язань щодо скорочення видобутку.

"Нам потрібно доказ того, що скорочення видобутку ОПЕК впливає на світові запаси нафти, а це безумовно не так, принаймні поки що", - передає агентство Рейтер думку старшого аналітика з енергетики Nasdaq Тамар Эсснер (Tamar Essner).

Трейдери також реагують на рішення ФРС США щодо ключової ставки, оголошене днем раніше. Комітет з відкритих ринків Федрезерву США за підсумками червневого засідання підвищив базову процентну ставку до 1-1,25% з 0,75-1% річних.