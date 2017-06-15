У "Нафтогазі" допустили зниження оптових цін на газ

В Україні ціна газу на оптовому ринку може стати нижчою. Про це в інтерв'ю НВ заявив Юрій Вітренко, головний комерційний директор групи Нафтогаз Україна.

"Зараз ціна залежить від вартості імпортного газу, який "Нафтогаз" та інші імпортери купують на європейському ринку. А вартість цього палива формується, як правило, на основі ціни газу на німецькому хабі плюс витрати на транспортування до кордону України.

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"Принцип, який заклав трибунал і який належить сторонам імплементувати в рамках змін в існуючий контракт, — це просто ціна європейського ринку. Без витрат на доставку від німецького хабу до кордону України. Відповідно, в Україні ціна на оптовому ринку може стати нижчою", - заявив він.

За його словами, українська сторона очікує, що після завершення арбітражу по другому транзитному контракту запрацюють угоди про інтерконект — об'єднання мереж зі східноєвропейськими сусідами.

"Тоді ми та інші учасники ринку зможемо робити віртуальний реверс, використовувати такий інструмент, як свопи: отримуючи газ в Україні, міняти цей обсяг на газ, скажімо, в Німеччині. Це відкриває абсолютно нові можливості на ринку і може призвести до того, що ціна на українському ринку і для інших покупців теж опуститься до рівня "хаб". Але для цього необхідно виграти і наш транзитний позов", - заявив Вітренко.

Також він підкреслює, що ті принципи, які визначив арбітраж, не дадуть можливості Газпрому шантажувати Україну в майбутньому.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: транзит російського газу до ЄС через територію України і купівля-продаж Україною російського газу.

1 червня стало відомо, що Стокгольмський суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю природного газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов. Згідно з рішенням суду, ціна на російський газ для України має бути переглянута з 2014 року. Крім того, тепер ціна на газ має прив'язуватися не до світових цін на нафту, а до цін на газовому ринку, які є більш справедливим ціновим індикатором.

Також окремим рішенням Стокгольмського арбітражу скасовано вимогу «Газпрому», згідно з якою Україна мусила щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»). Крім того, задоволено вимогу «Нафтогазу» і повністю скасовано заборону з боку «Газпрому» на реекспорт природного газу.

У 2009 році екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко і тодішній прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підписали газовий контракт, який зобов'язував Україну щорічно купувати 52 млрд куб. м газу впродовж 10 років (2010-2020 роки).

У червні 2014 року було ініційовано взаємні позови до Стокгольмського арбітражу з боку Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» і «Газпрому». Українська сторона зажадала переглянути умови цього контракту.