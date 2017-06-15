У "Нафтогазі" розповіли, за що доведеться платити "Газпрому"

В результаті скасування Стокгольмським арбитражом принципу "бери або плати" в договорі "Нафтогазу" з "Газпромом", Україні належить компенсація переплати за газ, відібраний у IV кварталі 2014-го і в 2015 році, тобто за періоди, коли країна платила за газ за ціною, вищою від європейської, повідомляє Новое время з посиланням на заяву головного комерційного директора "Нафтогазу України" Катерини Шаповал.

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"Ми не заперечували, що взяли газ в 2014-му і маємо за нього заплатити. Ми не вимагали в арбітражі, щоб нам дозволили не платити. Ми просили, щоб переглянули ціну. Цю вимогу було задоволено з квітня 2014 року. На жаль, не з 2011-го, як було зазначено в нашому позові. І ми просили європейську ціну мінус вартість транспортування. Але арбітраж сказав: просто європейська ціна. Адже за харківською знижкою в 2011-2014 роках неочевидно, що до квітня 2014 року ціна за контрактом була вище рівня європейських цін. Так що перегляд ціни буде лише з квітня 2014 року", - повідомила вона.

Також Шаповал зазначила, що в результаті перегляду Україна має отримати компенсацію переплати за газ, відібраний у IV кварталі 2014-го і в 2015 році. Тобто за періоди, коли країна платила за газ за ціною, вищою за європейську.

"Ціна, яка буде переглянута з квітня 2014 року, почне застосовуватися не тільки до обсягів власне 2014 року, але і до того газу, який ми брали в 2015-м. Ми за нього заплатили за "зимовим пакетів". Згідно з переглянутою ціною, там переплата з нашого боку", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними "Нафтогазу", станом на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 мільярда доларів (з яких 14,1 мільярда доларів складають вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів, з яких 34,45 мільярда доларів в якості санкції за принципом "бери або плати".

За позовом в рамках контракту на транзит газу вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" становлять 12,3 мільярда доларів, а "Газпрому" до української компанії - 7 мільйонів доларів.

Згідно з фінансовим звітом "Нафтогазу" за 2016 рік, держхолдинг очікував кінцевого терміну винесення рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом купівлі-продажу газу – 30 квітня 2017 року, а за транзитним договором – 30 червня 2017 року.