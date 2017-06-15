Рівненська АЕС відключила від мережі третій енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі енергоблок №3 дією електричного захисту. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"15 червня 2017 року в 3:17 дією електричного захисту відключено від мережі енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія кваліфіковано рівнем "нуль - поза шкали" за шкалою оцінки ядерних подій ІНЕС. Причини спрацьовування захисту з'ясовуються, подана заявка на зупинку енергоблока до 17:00 15 червня 2017 року.

Згідно з повідомленням, станом на 15 червня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1815 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.