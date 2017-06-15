Росія розробляє схему постачання спецобладнання в окупований Криму в обхід санкцій

Як пише "Комерсант" з посиланням на джерела, "Технопромекспорт", що входить в «Ростех», визначився з постачальником газових турбін для нових ТЕС в окупованому Криму. На станціях збиралися ставити турбіни, зроблені за технологією німецької Siemens, але компанія блокувала постачання, побоюючись санкцій. Тепер, згідно із сайтом держзакупівель, ТЕС можуть отримати турбіни під шифром ТПЕ-180, нібито зроблені самим генпідрядником — ТОВ «Технопромекспорт».

Співрозмовники "Ъ" запевняють, що нових варіантів немає і турбіни зроблені або СП Siemens та "Силових машин" в Петербурзі, або в Ірані — також за німецькою технологією. Але, судячи по закупівлі, передбачається імпорт обладнання в Росію.

ТОВ «Технопромекспорт» (ТПЕ), що входить в «Ростех», створене для будівництва двох ТЕС в анексованих Севастополі та Сімферополі по 470 МВт, 2 червня розмістило на сайті держзакупівель тендер на перевірку на відповідність техрегламенту Митного союзу (МС) «у формі декларування» партії з чотирьох «газотурбогенераторних модулів серії ТПЕ-180», вироблених компанією, термін робіт — до 31 липня. Як стверджують джерела "Комерсанта", мова йде про постачання газових турбін для ТЕС в окупованому Криму (інвестиції — 71 млрд руб., 1 руб. - 57 дол.). Втім, хто є виробником обладнання, неясно: ТПЕ спеціалізується на інжинірингу енергооб'єктів і машинобудівних потужностей не має. Під шифром ТПЕ-180 прихований реальний постачальник турбін, вважають джерела "Ъ". У "Ростехе" подробиці закупівлі не розкривають, в Міненерго РФ "Ъ" не відповіли. У Мінпаливенерго окупованого Криму від коментарів відмовилися.

ТЕС, що будуються в окупованому Криму, повинні закрити енергодефіцит в регіоні. Загальна потужність генерації на півострові — 920,3 МВт, на піку потрібно до 1,43 ГВт. Частина попиту закриває енергоміст через Керченську протоку (800 МВт) і привезені з інших регіонів РФ мобільні ГТЭС. Але потужних газових турбін в РФ не роблять, а постачання західного обладнання в анексований Крим заборонено санкціями.

В результаті у «Ростеха» виникли проблеми, і Міненерго вже визнавав, що терміни введення ТЕС будуть зрушені з 2018 року.

Джерела "Ъ" в галузі вважали, що для обходу санкцій може бути використана схема, при якій окупований Крим отримає обладнання для планованої ТЕС "Тамань": ТПЕ ще до вибору інвестора купив ліцензійні турбіни Siemens СП "Силових машин" та німецької компанії в Петербурзі (ГТЕ-160). Чи стануть доводити схему до кінця, незрозуміло: в кінці 2016 року Siemens, побоюючись санкцій, припинив постачання для Тамані, відвантаживши турбіни без додаткового обладнання. А наприкінці лютого глава «Ростеха» Сергій Чемезов повідомив, що сподівається домовитися про закупівлю турбін в Ірані. "Ъ" вважав, що мова може йти про закупівлю турбін у іранської MAPNA, що виробляє аналоги ГТЕ-160 за ліцензією Siemens.

Як стверджують джерела "Ъ" на ринку, третьої схеми постачання турбін в окупований Крим так і немає: або петербурзьке, або іранське обладнання. Як говорить джерело "Ъ", знайоме з ситуацією, делегації "Ростеха" кілька разів відвідували Іран, подробиці поїздок невідомі. Зараз ТПЕ визначився з постачальником, стверджують співрозмовники "Ъ", не розкриваючи, який вибір був зроблений. У Siemens "Ъ" повідомили, що не змінювали позицію щодо поставок турбін ТПЕ.