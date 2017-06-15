Україні на майбутнє варто зробити висновок: нас використовували як колонію - комерційний директор Нафтогазу

Про це розповів Юрій Вітренко, головний комерційний директор групи Нафтогаз Україна у своєму інтерв'ю журналу "Новое время".

Вітренко повідав про те, як Нафтогаз збирається боротися із загрозою нульовою завантаження української ГТС.

"План А полягає в тому, щоб Газпрому довелося заплатити за своє рішення обійти Україну. І ми якраз намагаємося цей план реалізувати через позов по контракту про транзит. Одна із наших вимог — компенсація недоотриманого прибутку за недопоставки з транзиту, а друге — це перегляд тарифу. Ми хочемо, щоб Газпром покрив додаткові витрати, пов'язані з прискореною амортизацією української ГТС до кінця дії контракту", - сказав він.

Вітренко також пояснив механізм плати "Газпрому" за прискорену амортизацію ГТС.

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"План Б полягає в тому, що ми намагаємося пояснити європейцям, що Північний потік-2 — непотрібний і небезпечний для них проект. Він політично мотивований, в ньому маса ризиків для самих європейців — від екології до геополітики. Крім того, ми підкреслюємо, що Росії не можна дозволяти спочатку порушувати європейське законодавство, а потім дозволяти їй працювати як ні в чому не бувало через Північний потік-2. Газпром потрібно зараз повернути в рамках європейського законодавства. Сьогодні вони зловживають своїм монопольним становищем і заробляють несправедливо багато, не тільки за рахунок України, але і за рахунок країн членів—ЄС", - додав він.

Крім усього комерційний директор Нафтогазу повідомив про плани і розрахунки на майбутнє.

"Україні на майбутнє варто зробити висновок: нас використовували як колонію. Не потрібні ніякі "братські відносини" ні з ким, вони в результаті занадто дорого коштують. Давайте будувати ринкову економіку, засновану на верховенстві права. І замість каламутних політичних домовленостей, які призводять тільки до корупції і колоніальних відносин, робити якісь стандартні нормальні речі, підтверджені ринковою практикою", - підсумував він.

Детальніше інтерв'ю читайте на сторінках свіжого випуску журналу "Новий час".