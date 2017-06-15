Україна з початку року збільшила експорт електроенергії майже на 28%

Україна в січні-квітні 2017 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 27,3% - до 2,011 мільярда кВт-год.

Читайте такожРада прийняла закон про створення конкурентного ринку електроенергії

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Повідомляється, що за 4 місяці 2017 року до Угорщини було експортовано 62,5% електроенергії, що становило близько 1,3 мільярда кВт-год. До Польщі – 0,4 мільярда кВт-год (20,6%), до Молдови – 0,3 мільярда кВт-год (13,9%).

Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії в квітні збільшився порівняно з квітнем 2016 року на 56,6% - до 0,662 мільярда кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-год.