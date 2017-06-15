Світовий трейдер Trafigura отримав ліцензію на постачання газу в Україні

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ліцензію на право здійснювати господарську діяльність із постачання природного газу в Україні «Трафігура Юкрейн» - дочірньої компанії одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів Trafigura.

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Відповідне рішення було одностайно ухвалено на черговому засіданні НКРЕКП.

«Хочу привітати «Трафігура Юкрейн» як одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів із отриманням ліцензії і з можливістю здійснювати діяльність із постачання природного газу», - сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк у ході засідання комісії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року Trafigura відкрила свій офіс у Києві.

Trafigura почала прямі поставки газу на український ринок наприкінці листопада минулого року. За оцінками консалтингової компанії на ринку природного газу Exploration and Production, у листопаді-грудні 2016 року компанія імпортувала в Україну до 10 млн куб. м «блакитного» палива.

Довідка УНІАН. Trafigura (Нідерланди) - один із найбільших трейдерів у світі, який здійснює поставки нафти, нафтопродуктів, металів, мінеральних добрив, а також надає послуги з організації вантажних перевезень морським транспортом. Згідно зі звітом компанії за 2016 рік, її чистий дохід становив 975 млн дол., а кількість співробітників - 4,1 тис. осіб. Компанія веде свою діяльність на території країн Європи, Південно-Східної Азії, Африки, Північної та Південної Америки.