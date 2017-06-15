У "Газпромі" заявили, що кошти на "Північний потік-2" вже надійшли від партнерів

Компанія Nord Stream-2 AG отримала кошти партнерів на будівництво газопроводу "Північний потік-2", заявив заступник глави "Газпрому" Олександр Медведєв, передає ТАСС.

"Всі кошти, як заплановано, прийшли на рахунки Nord Stream-2 AG", - сказав він.

Раніше "Газпром", Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall підписали угоду про дефіцитне фінансування з надання Nord Stream-2 кредиту обсягом до €6,65 млрд у разі недостатнього залучення проектного фінансування. Це становить до 70% загальних витрат за проектом під ставку EURIBOR + від 5,75% до 6,75% річних (в залежності від обсягу фінансування).

У квітні "Газпром" і п'ять європейський компаній підписали угоду щодо нової моделі фінансування проекту газопроводу "Північний потік - 2", переговори щодо якої велися з серпня 2016 р.

"Газпром" залишається єдиним акціонером проектної компанії Nord Stream-2 AG, а європейські компанії нададуть довгострокове фінансування в обсязі 50% від загальної вартості проекту, яка зараз оцінюється в €9,5 млрд. Внесок кожної з п'яти компаній складе близько €950 млн.

Згідно із заявою Shell, кожна компанія надасть довгострокову кредитну лінію на €285 млн, яка, як очікується, буде використана в 2017 р. Крім того, кошти на суму до €665 млн будуть надані у комбінації короткострокових та довгострокових кредитів, а також гарантій.

Як повідомляв УНІАН, Конгрес США врахував у своїх нових санкціях проти Росії протидію реалізації «Північного потоку – 2», називаючи російський газ «зброєю примусу та залякування».

Штати продовжать протидіяти російському газопровідного проекту «Північний потік – 2» як такому, що згубно впливає на енергобезпеку ЄС, розвиток газового ринку Центральної та Східної Європи та енергетичні реформи України. Декларується «допомога союзникам і партнерамв», метою якої повинно стати зниження залежності Європи від російських енергоносіїв, і в першу чергу — від газу.

У документі вказується, що Росія використовує газ як «зброю примусу, залякування і впливу на інші країни». Штати вже не в перший раз виступають проти другого «Північного потоку». Колишній віце-президент Америки Джо Байден називав СП-2 «поганою операцією» для Європи. Ще до цього США заявляли, що проект не комерційний, а політичний і несе загрозу для енергетичної безпеки Європи. В липні 2016 року група американських сенаторів направила главі Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру лист з критикою проекту. У листі, зокрема, зазначається, що СП-2 є «кроком назад в плані диверсифікації європейських джерел енергії, постачальників, маршрутів».