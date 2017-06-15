У Єврокомісії заявили про необхідність поділу функцій "Нафтогазу"

Україні необхідний поділ функцій "Нафтогазу" з видобутку та транспортування енергоносіїв (анбандлінг) та надання доступу до мереж та іншої інфраструктури третім сторонам.

Про це сказав Торстен Воллерт, член Європейської комісії, група підтримки України, керівник підгрупи з енергетики, під час сьомого Національного експертного форуму, організованого Інститутом Горшеніна, повідомляє "Лівий берег".

"На ринку газу в Україні - найкраще законодавство у всій енергетиці, але зараз необхідно провести поділ функцій "Нафтогазу", анбандлінг. Це необхідно зробити, і зробити так, щоб питання не було надмірно політизоване. Це структурна річ і частина енергобезпеки, найважливіше завдання, яке стоїть перед нами. У підсумку це призведе до зміни ролі споживачів на ринку (вони зможуть вибирати постачальників, - ред.)", - сказав Воллерт.

Також він нагадав про необхідність якнайшвидшого створення Фонду енергоефективності, який дозволить підвищити рівень енергетичної ефективності будівель і стимулювати розвиток енергозберігаючих технологій.

Як відомо, у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом, який був оприлюднений Міністерством фінансів, йдеться про взяті Україною зобов'язання скоригувати соціальні норми у непікові місяці та використовувати тариф на розподіл газу і опалення на основі потужності. Крім того, про розмежування плати за газ як товар і плати за сервіс після його доставки йдеться у вимогах "третього енергопакету" для країн, що увійшли до Енергетичного Співтовариства.