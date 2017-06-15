В Україні через спеку з липня можуть запустити зупинені блоки ТЕС

Державна компанія-оператор об'єднаної енергосистеми “Укренерго" прогнозує, що в липні 2017 року будуть запущені в роботу блоки теплоелектростанцій, що працюють на дефіцитному вугілля антрацитної групи, через зростання споживання електроенергії на фоні підвищення температури навколишнього середовища.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив в.о. голови компанії Всеволод Ковальчук.

«Враховуючи зростання споживання електроенергії через підвищення температури в липні і те, що значна частина блоків «Енергоатома» піде в ремонтну кампанію, ми будемо змушені для забезпечення блоків запустити вже в липні антрацитові блоки ТЕС», - сказав він.

Також Ковальчук відзначив низький рівень забезпечення складів ТЕС антрацитом з боку генеруючих компаній.

«Я звертаюся до генеруючих компаній, щоб вони посилили забезпечення паливом своїх енергоблоків», - сказав він, додавши, що протягом наступних 4 місяців антрацит повинен надходити на склади ТЕС в режимі 300 тис. тонн в місяць для того, щоб енергосистема збалансовано і безпечно пройшла період кінця літа і початку осені, коли знову зросте енергоспоживання.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2017 року держкомпанія «Центренерго» зупинила роботу Зміївської теплоелектростанції (Харківська обл.). Раніше, 5 квітня 2017 року, держкомпанія зупинила роботу Трипільської ТЕС (Київська обл.). Крім цього, ДТЕК тимчасово зупинив роботу Придніпровської ТЕС (Дніпропетровська обл.).

Такі зупинки викликані тим, що Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання з вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року та рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообігу з неконтрольованими територіями, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей - «ДТЕК Ровенькиантрацит», «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Комсомолець Донбасу».