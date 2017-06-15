В "Укренерго" оцінили вартість синхронізації української енергосистеми з ЄС у мільярд євро

Вартість реалізації всіх заходів, які повинні виконати компанія-оператор енергосистеми і генеруючі компанії для синхронізації української енергосистеми з ринками електроенергії Європейського Союзу, коливається в межах від 800 млн євро до 1 млрд євро.

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Про це під час прес-конференції повідомив виконувач обов’язків голови державної компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Ми оцінюємо мінімальний обсяг заходів, які повинні виконати «Укренерго», «Енергоатом», деякі блоки ТЕС і гідроагрегати «Укргідроенерго», в 800 млн євро, максимум 1 млрд євро. Це цілком достатній рівень інвестицій для того, щоб виконати необхідний перелік заходів і досліджень», - сказав він.

За словами Ковальчука, Україна повинна реалізувати всі ці заходи за три роки, далі буде період ізольованої роботи нашої енергосистеми для перевірки її надійності, після чого стане можливою повна синхронізація з енергоринком ЄС.

Говорячи про наслідки такої синхронізації, Ковальчук зазначив, що об'єднання українського ринку електроенергії з ринками ЄС сприятиме розвитку конкуренції в сфері електроенергетики.

«Для енергосистеми негативних наслідків від синхронізації з ЄС немає», - запевнив він.

Також Ковальчук додав, що вже підписано відповідні угоди і йдеться про повну синхронізацію української енергосистеми з ЄС, а не про часткову, гібридну чи з використанням вставок постійного струму.

Як повідомляв УНІАН, розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи (ENTSO-E) за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу, який уже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.

На початку травня компанія «Укренерго» ухвалила стратегію розвитку на 10 років, яка передбачає інтеграцію компанії в ENTSO-E.

Наприкінці травня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна планує в червні підписати Угоду про приєднання української енергосистеми до ENTSO-E.