Росія не хоче вести переговори з Єврокомісією щодо газопроводу "Північний потік-2"

09:41, 16 червня 2017
Енергетика
314

Питання про застосування до газопроводу, який «Газпром» хоче провести з РФ до узбережжя Німеччини, принципів енергозаконодавства ЄС Брюссель підняв минулого тижня.

Ілюстрація REUTERS

У Росії вперше офіційно заявили про неготовність вести переговори з Єврокомісією про застосування до трансбалтійського газопроводу Nord Stream 2 енергозаконодавства ЄС.

Читайте такожУ "Газпромі" заявили, що кошти на "Північний потік-2" вже надійшли від партнерів

Заступник голови Міненерго РФ Анатолій Яновський заявив, що під європейські норми проект не підпадає, і дав зрозуміти, що міжурядові угоди повинні давати пільги проекту щодо діючих правових норм. Крім того, згода на переговори може послабити позицію РФ в суді СОТ щодо Третього енергопакету ЄС, повідомляє «Комерсант».

«РФ в останні роки бачила сенс в укладенні міжурядових угод тільки в одному випадку: вони повинні створювати сприятливі умови для реалізації проектів, в тому числі за рахунок прийняття норм, які відмінні від чинного законодавства», — заявив Яновський.

Він нагадав, що є висновок правової служби Єврокомісії про те, що норми Третього енергопакету ЄС (регулює конкуренцію на енергоринку союзу) на офшорну частину трубопроводу не поширюються. «Точка. Звідси виникає питання — що нам може запропонувати пан представник ЄК? Щоб ми вступили в переговори щодо поширення цих норм? Я думаю, що це просто некоректно», — пояснив російський чиновник. Він також нагадав, що РФ, як і раніше, заперечує норми Третього енергопакету в суді СОТ, і згода розширити його юрисдикцію на Nord Stream 2, крім іншого, підірве позицію Москви за цими позовами.

Читайте такожКонгрес США підвів "Північний потік-2" під нові санкції проти Росії

Питання про застосування до Nord Stream 2 (потужність 55 млрд кубометрів), який «Газпром» хоче провести з Росії до узбережжя Німеччини, принципів енергозаконодавства ЄС Брюссель підняв минулого тижня.

Після скарг ряду країн—членів ЄС на проект газопроводу (проти Nord Stream 2 виступили Польща, Данія, країни балтії та ряд інших держав) Єврокомісія запросила і отримала у Ради Євросоюзу мандат на проведення переговорів з РФ по Nord Stream 2 про застосування до російського проекту «специфічного режиму». Але, навіть отримавши мандат, ЄК не може примусити Москву до переговорів: на морський газопровід не діють правила внутрішнього ринку ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія (ЄК) оформила запит до Ради ЄС на мандат для ведення переговорів з Росією за проектом газопроводу "Північний потік-2".

На початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

За оцінками голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.

24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючою першою ниткою «Північного потоку».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Північний потік-2#Росія і ЄС