Росія не хоче вести переговори з Єврокомісією щодо газопроводу "Північний потік-2"

У Росії вперше офіційно заявили про неготовність вести переговори з Єврокомісією про застосування до трансбалтійського газопроводу Nord Stream 2 енергозаконодавства ЄС.

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Заступник голови Міненерго РФ Анатолій Яновський заявив, що під європейські норми проект не підпадає, і дав зрозуміти, що міжурядові угоди повинні давати пільги проекту щодо діючих правових норм. Крім того, згода на переговори може послабити позицію РФ в суді СОТ щодо Третього енергопакету ЄС, повідомляє «Комерсант».

«РФ в останні роки бачила сенс в укладенні міжурядових угод тільки в одному випадку: вони повинні створювати сприятливі умови для реалізації проектів, в тому числі за рахунок прийняття норм, які відмінні від чинного законодавства», — заявив Яновський.

Він нагадав, що є висновок правової служби Єврокомісії про те, що норми Третього енергопакету ЄС (регулює конкуренцію на енергоринку союзу) на офшорну частину трубопроводу не поширюються. «Точка. Звідси виникає питання — що нам може запропонувати пан представник ЄК? Щоб ми вступили в переговори щодо поширення цих норм? Я думаю, що це просто некоректно», — пояснив російський чиновник. Він також нагадав, що РФ, як і раніше, заперечує норми Третього енергопакету в суді СОТ, і згода розширити його юрисдикцію на Nord Stream 2, крім іншого, підірве позицію Москви за цими позовами.

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Питання про застосування до Nord Stream 2 (потужність 55 млрд кубометрів), який «Газпром» хоче провести з Росії до узбережжя Німеччини, принципів енергозаконодавства ЄС Брюссель підняв минулого тижня.

Після скарг ряду країн—членів ЄС на проект газопроводу (проти Nord Stream 2 виступили Польща, Данія, країни балтії та ряд інших держав) Єврокомісія запросила і отримала у Ради Євросоюзу мандат на проведення переговорів з РФ по Nord Stream 2 про застосування до російського проекту «специфічного режиму». Але, навіть отримавши мандат, ЄК не може примусити Москву до переговорів: на морський газопровід не діють правила внутрішнього ринку ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія (ЄК) оформила запит до Ради ЄС на мандат для ведення переговорів з Росією за проектом газопроводу "Північний потік-2".

На початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

За оцінками голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.

24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючою першою ниткою «Північного потоку».