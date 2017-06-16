Ціни на нафту опустилися до піврічних мінімумів

Ціни на нафту коливаються поблизу шестимісячних мінімумів під тиском хронічного надлишку на ринку всупереч спробам ОПЕК та інших нафтоекспортерів скоротити видобуток для підтримки ринку.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $47,04 за барель, на 0,30 відсотка вище за попереднє закриття.

Ф'ючерси на американську марку WTI підвищилася на 0,16 відсотка до $44,53 за барель, повідомляє Рейтер.

Однак котирування обох марок все ще втрачають близько 13 відсотків з кінця травня, коли Організація країн-експортерів нафти продовжила угоду про скорочення видобутку на 1,8 мільйона барелів на добу ще на дев'ять місяців до кінця першого кварталу 2018 року.

Нарощування видобутку в США, в основному за рахунок виробництва сланцевої нафти, підриває спроби ОПЕК та інших експортерів скоротити видобуток.

Американський інвестиційний банк Jefferies повідомив, що низькі ціни на нафту зумовлені "стабільним зростанням кількості бурових установок у США, тижневим збільшенням запасів у США, нарощуванням видобутку в Нігерії, Лівії та недостатнім дотриманням пакту ОПЕК провідними країнами картелю - Іраком і ОАЕ".

Високий рівень експорту та видобутку в Росії також є причиною хронічного перенасичення ринку.

На надлишок також вказує те, що трейдери знову відправляють непродану сировину на танкери в очікуванні вищих цін.