Луганська ТЕС потрапила під обстріл

Луганська ТЕС (м. Щастя, Луганська обл.), яка входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК, увечері 15 червня потрапила під обстріл - на її територію впав мінометний снаряд.

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Про це повідомила прес-служба підрозділу компанії «ДТЕК Енерго».

«15 червня близько 20:45 по «ДТЕК Луганська ТЕС» здійснено обстріл - на територію автотранспортного цеху впав мінометний снаряд орієнтовно 80 мм у діаметрі. В результаті терористичного акту ніхто зі співробітників не постраждав», - відзначається в повідомленні.

За інформацією прес-служби, внаслідок обстрілу пошкоджено автотранспортне майно.

«На поточний момент станція працює в штатному режимі двома енергоблоками сумарною потужністю 260 МВт. Співробітники «ДТЕК Луганська ТЕС» одержали розпорядження скоротити час перебування на території ТЕС за відсутності гострої виробничої необхідності», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на 15 червня станція працювала з потужністю в середньому 50 МВт-год., виробляючи електроенергію в енергосистему України.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2014 року Луганська ТЕС є єдиним виробником електроенергії для півночі Луганської області. До 25 квітня 2017 року станція працювала окремо від об'єднаної енергосистеми України через пошкоджені бойовими діями магістральні лінії електропередач. Після відновлення ліній електропередач станція була підключена до української енергосистеми.

Для забезпечення станції паливом (дефіцитним вугіллям антрацитової групи) ДТЕК налагодив постачання вугілля зі своїх шахт у Росії. У червні компанія планує поставити на ТЕС до 100 тис. тонн палива.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська», шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє 9 із 14 ТЕС в Україні.