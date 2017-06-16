Оператор гуртового ринку електроенергії України позичив у держбанку мільярд гривень

Державне підприємство «Енергоринок», оператор гуртового ринку електроенергії України, залучив в «Ощадбанку» поновлювану кредитну лінію на суму 1 млрд грн з метою надання авансових платежів виробникам електроенергії для придбання ними палива.

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Про це йдеться в повідомленні компанії в електронній системі держзакупівель Prozorro.

Відповідний договір був підписаний 13 червня.

Цільове призначення лінії – надання авансових платежів виробникам електричної енергії для поповнення обігових коштів генеруючими компаніями ТЕС та ТЕЦ для розрахунків за паливо.

Вартість обслуговування лінії - близько 180 млн грн. Термін користування лінії: протягом року, з 13 червня 2017 року по 12 червня 2018 року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Енергоринок» виконує функції гуртового постачальника і оператора ринку електричної енергії, розпорядника системи розрахунків та грошей на ринку електроенергії. Також підприємство є головним оператором системи комерційного обліку електроенергії.