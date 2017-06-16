"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії на 24%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-травні 2017 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 24,1% – до 20,888 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

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Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за 5 місяців 2017 року склали 17,141 мільярда гривень (82,1%), недоплата – 3,75 мільярда гривень.

У звіті відзначається, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 13,682 мільйона гривень.

Вироблення електроенергії компанією за січень-травень поточного року збільшилася порівняно з січнем-травнем 2016 року до 38,979 мільярда кВт-год з 34,853 мільярда кВт-ч. За звітний період частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики становить 59,8%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.