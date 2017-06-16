ЗМІ: втікач Курченко продає українське вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини (документ)

Бізнесмен, який розшукується правоохоронними органами, засновник групи "ВЕТЕК" Сергій Курченко зайнявся експортними поставками вугілля українського походження. Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

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За його даними, збут антрациту здійснюється переважно до Туреччини. Перші поставки почалися в квітні, а набули системного характеру в травні-червні: зараз в Туреччині щомісяця розвантажується 5-6 суден, на борту кожного з яких знаходиться до 20 тис тонн вугілля.

Операціями з вугіллям, видобутим на окупованій території Донецької і Луганської областей, від імені Курченка займається ряд компаній. Найчастіше – ТОВ "Петролеум капітал", зареєстроване в Нижньому Новгороді, РФ.

За даними ЕП, вивіз вугілля з захопленої території України здійснюється через залізничне сполучення Квашино (Україна) – Успенська (РФ). Згодом зі станції "Успенська" вугілля залізничним транспортом поставляється до вузлової станції "Кізітерінка-експорт", з якої ведеться подача вантажів у порт Ростов-на-Дону.

Ланцюжок руху українського антрациту можна простежити за однією з партій поставок, що проводилася під накладної № 0000983.

У супровідних документах до цієї партії зазначається, що через територію Росії антрацит поставляється в режимі транзиту (класифікується позначенням "31"), а країна походження вугілля невідома.

Після доставки вугілля в порт Ростов-на-Дону, воно було завантажене на судно Mega.

Звідти антрацит морем доставлений в порт Мерсін (Туреччина).

Згідно з аналізом якісних характеристик вугілля, проведеним в порту Ростова перед завантаженням на судно Mega, вміст сірки в ньому становить 2%, що відповідає рівню сірки в антрацитах українського походження і одночасно перевищує максимальний рівень (1,5%) її змісту в російському вугіллі.