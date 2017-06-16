"Укртрансгаз" створив конфліктну комісію для підвищення ефективності закупівель

Держкомпанія "Укртрансгаз", оператор газотранспортної системи України, створила локальну конфліктну комісію з метою підвищення ефективності та запобігання корупції при здійсненні закупівель, повідомила прес-служба державного енергохолдингу "Нафтогаз України", в структуру якого входить "Укртрансгаз".

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"Комісія буде розглядати скарги учасників торгів, ситуації з конфліктами інтересів при здійсненні закупівель та інші нагальні питання, що виникають в ході тендерів. До складу конфліктної комісії входять представники широкого кола служб, в тому числі, безпеки і внутрішнього аудиту", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що конфліктна комісія, створена відповідно з політикою закупівель групи "Нафтогаз" та у відповідності з сучасними світовими практиками. "Цей крок дозволить оперативно вирішувати спірні питання та ефективніше запобігати корупцію при здійсненні закупівель", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН. "Укртрансгаз" у 2016 році збільшив чистий збиток на 42% - до 6 мільярдів гривень.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".