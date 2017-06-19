Світові ціни на нафту знижуються

Нафта дешевшає в понеділок вранці, оскільки інвестори продовжують реагувати на дані про збільшення кількості бурових установок у США, опубліковані американською нафтогазовою сервісною компанією Baker Hughes в п'ятницю ввечері, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,32%, до 47,22 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,38% - до 44,80 долара за барель, повідомляє Прайм.

Як повідомила в п'ятницю Baker Hughes, за підсумками робочого тижня, що завершився 16 червня, кількість бурових установок у США зросла на 6 штук, або на 0,65%, до 933 одиниць. Кількість нафтових бурових установок збільшилася при цьому на 6 штук, або на 0,8% - до 747 одиниць, газовидобувних - на одну, або на 0,54%, до 186 штук. У річному вираженні кількість бурових зросла на 509 штук, або більше ніж у 2,2 раза.

Ці дані можуть надати різноспрямовані ідеї для трейдерів. Зокрема, за словами старшого ринкового стратега AxiTrader Грега Маккенні, яке наводить агентство, за умов збільшення кількості нафтових установок у США вже рекордні 22 тижні поспіль темп зростання їх кількості знижується.

З іншого боку, як повідомляє агентство Франс Прес, вартість нафти опускається внаслідок перенасичення ринку "чорного золота", викликаного зростанням видобутку в США, який компенсує зусилля ОПЕК зі скорочення видобутку.

ОПЕК і ряд країн, що не входять в організацію, домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін її дії був продовжений на дев'ять місяців — до кінця березня 2018 року.