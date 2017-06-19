Катар, незважаючи на розрив дипвідносин, не перекриє газопровід в ОАЕ

Незважаючи на розрив дипломатичних відносин з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катар продовжить поставляти газ в ОАЕ.

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Про це заявив генеральний директор держкорпорації Qatar Petroleum Саад Шеріда аль-Каабі в ефірі телеканалу Al Jazeera, передає РБК.

«Ізоляція (з боку арабських країн – ред.) сьогодні для нас стала форс-мажором, який дозволяє припинити постачання газу в ОАЕ. Але якщо ми відключимо газ, то зробимо величезний збиток людям цієї країни, яких вважаємо своїми братами», — заявив гендиректор.

Як уточнює телеканал, Катар щодня постачає 2 млрд куб. футів (56,6 млн куб. м природного газу в ОАЕ з родовища North Field по трубопроводу Dolphin.

Раніше в ОАЕ запропонували країнам Заходу створити механізм спостереження за діями Катару, щоб змусити його припинити підтримку терористів. Як заявив The Guardian міністр закордонних справ ОАЕ Анвар Гаргаш, у країни «нульова довіра» до Катару.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Єгипет і Ємен розірвали дипломатичні відносини з Катаром 5 червня. Після цього до них приєдналися ще п'ять арабських держав, всі вони звинуватили Катар у втручанні у внутрішні справи інших країн, а також у спонсоруванні терористів.

Влада Катару всі звинувачення відкинула і назвала ізоляцію з боку арабських країн посяганням на суверенітет.