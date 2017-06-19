Окуповані території Донеччини заборгували за електроенергію майже 4 мільярди

Заборгованість окупованих територій Донецької області за електроенергію становить 3,9 млрд грн при загальному обсягу заборгованості в області на рівні 5,6 млрд грн.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на селекторній нараді в кабінеті міністрів із питань підготовки до опалювального сезону.

«Із 5,6 млрд грн заборгованості по області за електроенергію неконтрольовані території - 3,9 млрд грн», - сказав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-президента «Всеукраїнської енергетичної асамблеї» Юрія Сакви, борги зони АТО за поставлену з контрольованої Україною території електроенергію на 1 квітня 2017 року становили 2,985 млрд грн і мають всі ознаки безнадійності.

25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, енергопостачання окупованій частини Луганської області може бути відновлене в тому разі, якщо будуть внесені платежі і погашені борги за електроенергію.