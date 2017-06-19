"Північний потік-2" несе більше ризиків, ніж вигоди для країн Євросоюзу – "Нафтогаз"

Будівництво другої нитки газопроводу «Північний потік», яким природний газ може транспортуватися з Росії до країн Євросоюзу по дну Балтійського моря в обхід території України, несе для європейських споживачів більше ризиків, ніж комерційної вигоди. Таку заяву обнародував національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України».

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«Ризики проекту «Північний потік-2» для громадського інтересу і цілісності ЄС значно перевищують потенційну комерційну вигоду вузької групи підприємств. «Північний потік-2» підриває солідарність ЄС і Енергетичного співтовариства», - говориться в повідомленні.

На думку «Нафтогазу», цей проект вже зараз ставить під загрозу розвиток Енергетичного співтовариства, породжуючи протиріччя між країнами - членами ЄС.

«Якщо цей газопровід буде побудовано, то він дестабілізує діючі надійні маршрути поставок газу. Це може загрожувати Європі додатковими витратами, йде врозріз із принципом ефективного використання інфраструктури, а також призводить до концентрації маршрутів поставок газу, які контролює Росія», - відзначили у прес-службі.

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За інформацією держхолдингу, українська газотранспортна система (ГТС) має значні переваги перед «Північним потім-2», а саме: висока пропускна здатність, надійність і гнучкість.

«Традиційний (через українську ГТС - УНІАН) маршрут також є найбільш економічно ефективним способом доставки російського газу в Центральну, Східну та Південну Європу. Серед усіх наявних варіантів це єдиний маршрут поставок російського газу, який повністю відділений від російського монопольного постачальника газу», - відзначається в повідомленні.

У прес-службі додали, що інфраструктура української ГТС уже розвинена і добре підтримується. На відміну від «Газпрому», український оператор ( «Укртрансгаз») працює прозоро, розкриваючи свої дані в онлайн-режимі на платформі прозорості ENTSO-G і співпрацює з Європейською комісією.

«Для того щоб додатково забезпечити впевненість європейських покупців газу в надійності ГТС, Україна обговорює спільне управління системою з провідними західними операторами газотранспортних систем», - відзначили у «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину - 0,8 млрд дол., Польщу - 0,4 млрд дол ., а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.

За оцінками голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини і країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу до східних європейських регіонів.

24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючою першої ниткою «Північного потоку».