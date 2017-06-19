В ОАЕ вважають, що ізоляція Катару може тривати роками

Ізоляція Катару з боку сусідів на Близькому Сході може тривати роки, повідомляє Прайм з посиланням на заяву держміністра ОАЕ у закордонних справах Анвара Гаргаша.

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На початку червня Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет розірвали відносини з Катаром і припинили з ним повідомлення, звинувативши в підтримці тероризму і дестабілізації обстановки в країнах. Катар відкинув звинувачення, а посередником у врегулюванні кризи виступив Кувейт.

"Посередництво Кувейту буде дуже корисно, і вимоги будуть висунуті. Катар зрозуміє, що це нове положення справ, і ізоляція може тривати роками", - цитує агентство Рейтер заяву Гаргаша групі репортерів в Парижі.

За його словами, якщо Катар хоче залишатися в ізоляції через "збоченого погляду на свою політичну роль", то "нехай залишається ізольованим".

Як зазначило агентство, Гаргаш також закликав Туреччину, зробила Катару підтримку, зберегти виважену позицію в кризі і підтримати арабські зусилля.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на розрив дипломатичних відносин з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катар продовжить поставляти газ в ОАЕ.

Раніше в ОАЕ запропонували країнам Заходу створити механізм спостереження за діями Катару, щоб змусити його припинити підтримку терористів. Як заявив The Guardian міністр закордонних справ ОАЕ Анвар Гаргаш, у країни "нульове довіру" до Катару.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Єгипет і Ємен розірвали дипломатичні відносини з Катаром 5 червня. Після цього до них приєдналися ще п'ять арабських держав, всі вони звинуватили Катар у втручанні у внутрішні справи інших країн, а також у спонсоруванні терористів.

Влада Катару всі звинувачення відкинула і назвала ізоляцію з боку арабських країн посяганням на суверенітет.