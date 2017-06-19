"Укрнафта" шукає інвесторів для спільних проектів з інтенсифікації видобутку нафти

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" шукає інвесторів для спільної реалізації проектів у сфері інтенсифікації видобутку нафти і природного газу. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії, посилаючись на слова виконавчого віце-президента компанії з питань корпоративної стратегії та розвитку Джонатана Поппера.

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"Ми шукаємо інвесторів і партнерів, які розділять ризики і вигоди в рамках таких механізмів, як сервісні контракти з ризиком (risk service contracts) та договори про інтенсифікацію видобутку (production enhancement contracts)", - зазначив Поппер.

За його словами, в "Укрнафти" є багато привабливих інвестиційних можливостей, але компанія не має достатнього грошового потоку, щоб профінансувати всі потенційні проекти.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року "Укрнафта" стабілізувала видобуток сирої нафти і газового конденсату на рівні 4,2 тисячі тонн на добу. Цього вдалося досягти в тому числі за рахунок використання электроцентробежных насосів.

В середині червня 2017 року повідомлялося, що завдяки застосуванню нових насосів з підвищеною продуктивністю, компанії вдалося на свердловинах Долинського та Північно-Долинського родовищ (Івано-Франківська область) збільшити добовий видобуток нафти в 2,6 рази – до 130 тонн.

Також повідомлялося, що планований обсяг інвестицій цього року буде в 5 разів перевищувати рівень минулого року і досягне 2,5 мільярда гривень.

На сьогодні компанія відчуває значні фінансові труднощі в зв'язку з тим, що Державна фіскальна служба ігнорує ініціативи правління за рішенням проблеми податкового боргу, який досяг 13 мільярдів гривень. Також, за даними "Укрнафти", Державна служба геології та надр неправомірно відмовляється продовжувати спецдозволи на видобуток нафти і газу, що веде до зупинки свердловин і падіння рівня видобутку. Для вирішення цієї ситуації компанія звернулася в держоргани і до президента України.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.