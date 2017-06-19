ЄБРР оприлюднив перелік європейських компаній, які зможуть постачати газ "Нафтогазу"

Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував перелік постачальників газу, які пройшли попередню кваліфікацію та отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу Національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України" на кошти поновлюваного кредиту банку в 2017-2018 роках, повідомила прес-служба держкомпанії.

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Так, безумовну попередню кваліфікацію пройшли три компанії: CEZ A. S. (Чеська республіка), ENGIE SA (Франція), PGNIG (Польща).

Крім цього умовно пройшли попередній відбір 10 компаній з Швейцарії, Великобританії, Словаччини, Італії, Польщі, Німеччини та Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року "Нафтогаз" оголосив про початок процедури відбору імпортерів для закупівлі газу, який буде використаний в опалювальному сезоні 2017-2018 років за кредитні кошти ЄБРР у розмірі 300 мільйонів доларів.

ЄБРР у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній. В кінці травня 2016 року держхолдинг виплатив останній транш по кредиту разом з відсотками за відновлюваної кредитної лінії ЄБРР. Для проходження опалювального сезону 2016-2017 років "Нафтогаз" також брав кредит у ЄБРР в розмірі 300 мільйонів доларів.

Для фінансування імпортних закупівель газу держхолдинг також використовує інструмент кредитних гарантій від Світового банку і фінансової установи уряду США – організації OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

У 2016 році "Нафтогаз" імпортував з європейського ринку 8,2 мільярда кубометрів газу, що на 1 мільярд кубометрів (11%) менше, ніж у попередньому році.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.