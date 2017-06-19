На Житомирщині на трасі М-06 планують встановити 30 систем освітлення на сонячних батареях

У Житомирській області на трасі М-06 планують встановити 30 систем освітлення на сонячних батареях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, пдрядна організація, яка буде визначатися за результатами проведення тендерних процедур, має встановити на трасі М-06 " Київ-Чоп" в межах Житомирської області 30 сучасних систем освітлення на сонячних батареях.

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Проект, який включає роботи з ремонту, експлуатаційного утримання та вдосконалення автомобільної дороги М-06 " Київ-Чоп" в межах Житомирської області, розглянули та обговорили в управлінні промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА з представниками районів, поліції, Служби автодоріг та ТОВ «Проектдормісттехнологія».

«У рамках реалізації проекту на Житомирській ділянці міжнародної автодороги додатково планується встановлення 10 світлофорних об’єктів та 30 сучасних систем освітлення пішохідних переходів, які працюватимуть на сонячних батареях. Беруться до уваги ділянки дороги підвищеної аварійності та концентрації ДТП», – зазначив начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА Роман Крисюк.

Крім того, підрядна організація буде здійснювати експлуатаційне обслуговування дороги (ремонтувати асфальтне покриття, наносити розмітку, ремонтувати бар’єрне огородження, чистити сніг, косити узбічя та роздільні смуги, прибирати сміття).

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Проектом передбачається передача в аутсорсинг автодороги М-06 "Київ-Чоп" підрядній компанії, яка буде визначена за результатами проведення тендерних процедур. (Аутсорсинг – це укладання договору між двома компаніями на передачу деяких функцій, завдань. Аутсорсинг має тривалий характер взаємодій, на відміну від разових послуг, - УНІАН).

Кошти на зазначений проект надає Міжнародний валютний фонд. Вартість проекту буде визначена після його затвердження та виготовлення проектно-кошторисної документації.