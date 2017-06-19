Засуджено екс-заступника гендиректора НПЗ, причетного до розкрадання палива за "схемою Курченка"

В Одесі засуджено колишнього заступника генерального директора Одеського нафтопереробного заводу, причетного до розкрадання палива за так званою схемою бізнесмена Сергія Курченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко. За його словами, відповідний вирок виніс Суворовський районний суд Одеси одночасно з рішенням про повернення майнового комплексу НПЗ у власність держави. Це - другий реальний вирок у цьому провадженні.

«Він був заступником гендиректора НПЗ. Прізвище його Веремєєв. Він фактично займався організацією, підготовкою документів і відправкою нафтопродуктів. Це не пересічний виконавець, а людина, який входить до вищої ланки», - сказав Жученко.

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Фігуранта засуджено до 5 років позбавлення волі з роком відстрочення виконання вироку.

Жученко пояснив, що суд виніс вирок на підставі угод між процесуальним керівником розслідування (прокурором) і засудженим.

Коментуючи можливість оскарження рішення суду щодо повернення НПЗ у власність держави, Жученко пояснив, що це малоймовірно.

«Оскарження вироку, винесеного на підставі угоди, можливе лише за виняткових обставин. Не всі суб'єкти кримінального провадження можуть його оскаржити. Це можуть зробити тільки процесуальний керівник - прокурор або сам обвинувачений, якого засуджено також на підставі відповідних угод», - сказав Жученко. Він відзначив, що суд застосував саме те покарання, яке було прописано в угоді. Наразі встановлено ролі інших осіб у злочинній схемі, а також - додаткові збитки, завдані державі.

«В даний час, за офіційними підрахунками фіскальної служби, шкода, яку завдали державі, перевищує 2 млрд грн», - наголосив прокурор області.

«Завдяки спільним заходам прокуратури Одеської області, Головного управління Національної поліції в області, обласного УСБУ і фіскальної служби застосована спеціальна конфіскація всього майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» і ТОВ «Енергія і газ Україна» на користь держави», - зазначив Жученко.

Як повідомляв УНІАН, під час розгляду справи про можливу злочинну діяльність компаній, пов'язаних із Сергієм Курченком, Суворовський райсуд Одеси виніс вирок про конфіскацію на користь держави Одеського НПЗ.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять в холдинг Курченко ВЕТЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, ці нафтопродукти не мали реалізовуватися в Україні, а мали поставлятися до третіх країн, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. Для реалізації цієї схеми, за даними слідства, використовувався актив групи ВЕТЕК - Одеський НПЗ. У квітні 2014 року Курченка оголосили в міжнародний розшук. Під час розслідування було заарештовано його особисті рахунки, рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Госпсуд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт із грошових коштів та майна ВЕТЕК.

У середині квітня 2017 року суд визнав винним одного з організаторів «схеми Курченка». Це був перший у цьому провадженні обвинувальний вирок, що стосується зловживань службовим становищем групою осіб при ввезенні на територію України 800 тис. тонн нафтопродуктів.

21 квітня 2017 року в аеропорту «Бориспіль» було затримано одного із заступників гендиректора ПАТ «Одеський НПЗ».