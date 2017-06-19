У Кабміні назвали ціну імпортного газу для України

Середня митна вартість імпортного природного газу для України в період з 1 по 31 травня поточного року становила 5507 гривень, або 208,4 долара за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Читайте такожЄБРР оприлюднив перелік європейських компаній, які зможуть постачати газ "Нафтогазу"

"Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 травня 2017 року, і складову 5506,82 гривні, або 208,38 долара США за тисячу кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня митна вартість імпортного природного газу для України у квітні поточного року становила 6235 гривень, або 232 долари за тисячу кубометрів.