Ціни на нафту повернулися до зростання після падіння напередодні

Ціна нафти коливається у вівторок вранці, оскільки інвестори зосереджені на постійних ознаках зростання пропозиції "чорного золота", які підривають зусилля країн ОПЕК та інших держав (ОПЕК+) щодо виконання угоди про скорочення видобутку нафти, повідомляє Прайм.

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Станом на 07:37 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,09%, до 46,97 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,05% - до 44,45 долара за барель. Раніше в ході торгів ціни на нафту демонстрували різноспрямовану динаміку.

Аналітики кажуть, що зростання видобутку нафти в США призвела до глобальної перенасичення ринку, повідомляє агентство Рейтер. "Останні дані не обнадіюють", - вважають аналітики Morgan Stanley, думку яких наводить агентство.

Так, за даними Baker Hughes, за тиждень з 16 червня число бурових установок у США зросла на 6 штук, або на 0,65%, до 933 одиниць. Кількість нафтових бурових установок збільшилася при цьому на 6 штук, або на 0,8% - до 747 одиниць, газовидобувних - на одну, або на 0,54%, до 186 штук. У річному виразі кількість бурових зросла на 509 штук, або більше ніж в 2,2 рази.

Учасники ринку також стурбовані очікуваним збільшенням видобутку нафти в Лівії та Нігерії. Згідно з даними PVM Oil, ці дві країни можуть збільшити видобуток на 250 тисяч барелів на день по відношенню до червневого показника ОПЕК. Тим не менш, в понеділок міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив про можливу швидку ребалансування ринку нафти. Він зазначив, що нафтовий ринок йде в правильному напрямку, однак, через надлишок запасів в останні роки, потрібен час, щоб угода про скорочення видобутку "чорного золота" дала бажаний результат.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін його дії був продовжений на дев'ять місяців — до кінця березня 2018 року.