Учасники енергоринку попередили владу про загрозу підвищення тарифів на світло через останні постанови НКРЕКП (лист)

Оператори енергоринку попереджають про можливе здорожчання електроенергії через зміни у ціноутворенні на Оптовому ринку електроенергії України після прийняття Нацкомісією (НКРЕКП) постанов, що мають на меті здешевлення експорту електроенергії за рахунок подорожчання електрики для населення та підприємств всередині країни.

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Про це говориться у листі Української асоціації незалежних постачальників електроенергії (АНПЕ) до Петра Порошенка.

"...Україна отримає негативні наслідки як для ринку електричної енергії, так і для всієї економіки країни. Збільшення тарифів для кінцевих споживачів електричної енергії. Здешевлення електричної енергії, що експортується іноземним підприємствам, за рахунок здорожчання електроенергії для постачальників всередині України та підняття тарифів для підприємств та населення України. Виникнення дефіциту електроенергії та потужності у період пікових навантажень", - йдеться у листі.

Зазначається, що причиною цього стане посилення монопольного становища обленерго на ринку електроенергії після прийняття даних постанов, оскільки вони отримають значні переваги порівняно з незалежними постачальниками через унеможливлення конкуренції між ними.

"Незважаючи на публічні декларації про перехід до нової моделі ринку електричної енергії, яка має базуватися на конкуренції, на практиці єдиний на сьогодні конкурентний сегмент ринку цим рішенням буде фактично знищено", - підкреслюється у зверненні.

Учасники енергоринку пропонують взяти до уваги всі нюанси та впровадження нормативних документів, проекти яких будуть опрацьовані за участі представників всіх учасників ринку електричної енергії України.