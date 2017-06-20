СБУ розкрила схему власників ТЕС, за якою штучно завищувалися ціни на електроенергію

Служба безпеки України спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), виявила та припинила випадки неефективного використання коштів, які були закладені в тарифі на електроенергію і повинні були бути використані енергокомпаніями для проведення модернізації теплоелектростанцій.

Читайте такожПорошенко підписав закон про ринок електроенергії

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила прес-служба СБУ.

«Співробітники СБУ спільно з НКРЕКП припинили механізм неефективного використання коштів енергогенеруючими компаніями, що, зокрема, призвело до штучного зростання тарифів на електроенергію – УНІАН) для кінцевих споживачів», - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби, співробітники СБУ встановили, що протягом декількох років в тарифах закладалися витрати компаній на реконструкцію та модернізацію енергоблоків ТЕС, але, перевіривши як виконуються ці інвестиційні зобов'язання, правоохоронці встановили невиконання значних обсягів задекларованих робіт більшістю гравців ринку.

«В результаті, постійно знижувалася ефективність роботи ТЕС, що давало менеджменту підстави лобіювати необґрунтоване підвищення тарифів», - заявили в прес-службі.

Також СБУ зафіксувала факти надання деякими компаніями документації про нібито виконану модернізацію на об'єктах, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

«Зараз спецслужба перевіряє інформацію про можливе використання цих грошей на потреби незаконних збройних формувань бойовиків», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що СБУ поінформувала НКРЕКП про виявлені факти невиконання робіт з модернізації електростанцій. За результатами відповідної перевірки Нацкомісія прийняла рішення про повернення теплогенеруючими компаніями коштів на загальну суму 2,9 млрд грн, що дозволило запобігти подальшому зростанню тарифів.

Як повідомляв УНІАН, за період з 21 по 28 лютого 2017 року, порівняно з 21-29 лютого 2016 року, середній тариф на електроенергію, яка виробляється на ТЕС шляхом спалювання вугілля, мазуту або природного газу і відпускається в об'єднану енергосистему, зріс у 2 рази і досяг рекордного значення – 1,83 грн/кВт-ч.

За даними держпідприємства «Енергоринок», станом на 1-10 червня 2017 року середній тариф на електроенергію від ТЕС становив 1,71 грн/кВт-год (при частки генерації електроенергії – близько 33%), тоді як тариф для атомної генерації був на рівні 48,2 коп/кВт-год (близько 55% генерації), а великих ГЕС - 48 коп/кВт-год (близько 6% в балансі виробництва електроенергії).

Теплова генерація в Україні представлена трьома основними компаніями: приватними ДТЕК, акціонером якої є бізнесмен Ринат Ахметов, і "Донбасенерго" та державної "Центренерго".