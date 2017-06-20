Ціна Brent вперше з листопада впала нижче $46 за барель

Вартість нафти марки Brent оновила більш ніж піврічної мінімум, вперше з 29 листопада минулого року, опустившись нижче 46 доларів за барель на побоюваннях глобального надлишку сировини, повідомляє Прайм.

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Станом на 12:25 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,62% - до 46,15 долара за барель. Раніше в ході торгів вона опускалася нижче 46 доларів за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI падала на 1,71% - до 43,70 долара за барель.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленнями аналітиків, зростання видобутку нафти в США призвела до глобальної перенасичення ринку, повідомляє агентство Рейтер. "Останні дані не обнадіюють", - вважають аналітики Morgan Stanley, думку яких наводить агентство.

Так, за даними Baker Hughes, за тиждень з 16 червня кількість бурових установок у США зросла на 6 штук, або на 0,65%, до 933 одиниць. Кількість нафтових бурових установок збільшилася при цьому на 6 штук, або на 0,8% - до 747 одиниць, газовидобувних - на одну, або на 0,54%, до 186 штук. У річному вираженні число бурових зросла на 509 штук, або більше ніж в 2,2 рази.