Виконавча служба стягнула з "Газпрому" на користь бюджету 81 мільйон гривень — міністр юстиції

Державна виконавча служба України стягнула на користь держбюджету 80,8 мільйонів гривень дивідендів, які повинна була виплатити українська дочірня компанія «Газтранзит» на користь російського газового монополіста «Газпром».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції, яку було присвячено результатам виконання судового рішення щодо стягнення з «Газпрому» 172 мільярдів гривень штрафних санкцій, заявив міністр юстиції Павло Петренко.

«Ми маємо перші результати щодо примусового виконання рішення суду. А саме: з ПАТ «Газпром» на користь держбюджету стягнуто 80,8 мільйона гривень. Це ті гроші, які були виявлені на території України як такі, що належать цій компанії у вигляді дивідендів третіх осіб... Процес списання та передачу цієї суми до держбюджету завершено», - сказав він.

Також, за словами Петренка, виконавча служба наклала арешт на акції «Газпрому» в компанії «Газтранзит» на суму 30,3 млн грн.

«Зараз тривають дії з пошуку інших активів, які перебувають на території України... Ми в рамках чинного законодавства продовжуватимемо виконання судового рішення, а це 171 млрд грн, майже 6 млрд дол. Після вичерпання всіх національних інструментів із пошуку активів, ми використовуватимемо міжнародні інструменти для виконання цього рішення на території інших країн», - зазначив міністр, додавши, що в Україні є 27 чинних договорів про правову допомогу з іншими країнами.

За його словами, ці договори дозволяють Україні клопотати до країни-партнера про виконання рішення суду на її території.

«Транзитний газ транспортується за контактами, які було укладено з європейськими країнами. Ці контракти передбачають деякі зобов'язання. Як дуже відповідальний партнер для країн ЄС, ми не здійснюватимемо тих дій, які можуть зашкодити нацбезпеці наших сусідів (Польщі, Німеччини, Чехії) і тих країн, які не мають відношення до «Газпрому», а є простими споживачами газу», - заявив Петренко у відповідь на запитання журналістів про можливість накладення арешту на газ, який належить «Газпрому» і транзитом через територію України надходить до країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" в зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС. Оскільки «Газпром» прострочив термін сплати штрафу, суму останнього було подвоєно до 171,9 млрд грн.

Пізніше, низка судів, у тому числі й Вищий господарський суд України, відхилили скаргу російського газового монополіста «Газпрому» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн.

У середині червня Господарський суд Києва дозволив Державній виконавчій службі списати близько 80 млн грн ($ 3,07 млн - ред.) дивідендів з рахунку української «дочки» російського газового монополіста «Газпрому» - компанії «Газтранзит» в рамках виконавчого провадження щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 172 млрд грн, виставленого Антимонопольним комітетом України.